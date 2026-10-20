Kritik PBB terhadap agresi rezim Zionis di Lebanon selatan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Stéphane Dujarric juru bicara Sekretaris Jenderal PBB mengakui bahwa tentara rezim Zionis telah menghalangi jalur aktivitas pasukan penjaga perdamaian organisasi ini di Lebanon selatan dan melanjutkan agresinya di berbagai bidang.

Ia menambahkan: pasukan UNIFIL dari hari Jumat hingga hari Minggu memantau serangan udara Israel terhadap bagian timur dan barat di Lebanon selatan. Serangan artileri dan mortir berat juga dilaporkan.

Dujarric mengatakan: militer Israel menutup jalan konvoi dukungan pasukan PBB dekat wilayah Al-Bayyada dan mencegah pengiriman bantuan yang diperlukan ke pasukan lain.

Ia menyatakan: pembuatan penghalang di berbagai rute menyebabkan pembatalan patroli pasukan UNIFIL. Pasukan ini harus dapat menjalankan misi mereka di Lebanon selatan dengan aman sepenuhnya.