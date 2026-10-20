Rubio: Iran telah kehilangan tuas tekanannya atas Selat Hormuz!

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Al Jazeera, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika hari ini Senin dalam pernyataan propaganda, bahkan menjelang pemilihan tengah masa Kongres negara ini, mengklaim ilusi harapan kosongnya terhadap Iran dengan mengatakan: Iran telah kehilangan tuas tekanannya atas Selat Hormuz yang setiap hari sekitar 14 juta barel minyak melewatinya!

Menteri Luar Negeri Amerika tanpa menyebut sifat damai program nuklir Teheran mengklaim: Presiden Trump tidak mengizinkan Iran mendapatkan senjata nuklir dan menyembunyikannya di balik tabir ribuan rudal dan drone!