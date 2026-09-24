Kebijakan “Blokade Dibalas Blokade” Dinilai Berhasil / Arab Saudi Disebut Tak Lagi Mampu Melindungi Pelabuhannya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Seiring meluasnya kebijakan “blokade dibalas blokade” dan tekanan yang ditimbulkannya terhadap aktivitas pelabuhan serta sektor-sektor ekonomi terkait, perkembangan di lapangan telah menjadi bagian dari persamaan yang lebih luas, di mana dimensi militer, ekonomi, dan strategis saling berkaitan. Hal ini terutama terlihat seiring berlanjutnya serangan terhadap pelabuhan dan fasilitas Saudi serta dampaknya terhadap perdagangan dan energi.

Dalam konteks tersebut, Selat Bab al-Mandab memiliki arti penting karena posisi strategisnya dan pengaruhnya terhadap jalur pelayaran serta rantai pasokan.

Perkembangan di pesisir barat dan Provinsi Taiz juga menambahkan dimensi lain dalam konfrontasi tersebut.

Fahmi al-Yousfi, penulis dan analis politik, dalam wawancara dengan jaringan Al-Masirah mengatakan bahwa blokade yang diberlakukan Sana’a terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi merupakan respons terhadap blokade atas Yaman sekaligus pesan kepada pihak-pihak yang, menurutnya, mengepung negara tersebut dan berupaya memecah belahnya.

Menurut al-Yousfi, pesan tersebut adalah bahwa kelanjutan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Yaman akan berujung pada meningkatnya tekanan terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi.

Ia menambahkan bahwa serangan yang dilakukan pasukan Yaman terhadap Arab Saudi bertujuan melumpuhkan aktivitas pelabuhan-pelabuhan Saudi, serupa dengan tekanan yang menurutnya telah diterapkan Sana’a terhadap pelabuhan-pelabuhan Israel.

Al-Yousfi menjelaskan bahwa berlanjutnya blokade terhadap pelabuhan Saudi akan meningkatkan tingkat kelumpuhan ekonomi, dan dampaknya dapat meluas ke ranah politik dan militer. Ia juga mengatakan bahwa serangan terhadap kamp-kamp militer di wilayah Arab Saudi akan menambah tekanan terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Ia menegaskan bahwa tujuan operasi tersebut adalah mendorong Arab Saudi mencabut blokade atas pelabuhan-pelabuhan Yaman, menghentikan apa yang ia sebut sebagai pelanggaran terhadap perairan yang berada di bawah kedaulatan Yaman, serta mengakhiri ambisi Saudi di wilayah Yaman.

Ia juga menyinggung adanya proyek-proyek minyak dan dugaan eksploitasi minyak dari wilayah Yaman melalui pihak-pihak yang berafiliasi dengan Arab Saudi di provinsi-provinsi selatan dan kawasan lainnya.

Bab al-Mandab, Kartu Ekonomi dan Strategis Sana’a

Al-Yousfi menyebut Bab al-Mandab sebagai salah satu instrumen ekonomi dan strategis Sana’a untuk memberikan tekanan terhadap lawannya.

Ia menuduh Arab Saudi berupaya menguasai selat tersebut, memanfaatkan kelompok-kelompok yang ia sebut sebagai tentara bayaran, serta mengeluarkan dana untuk melayani kepentingan kekuatan imperialis dan kepentingan Israel serta Amerika Serikat di Laut Merah dan perairan Arab.

Menurut al-Yousfi, Sana’a telah berhasil memberikan tekanan terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi melalui serangan militer. Ia menyebut serangan tersebut sebagai respons terhadap tindakan Arab Saudi terhadap pelabuhan-pelabuhan Yaman dan sebagai bentuk tuntutan keadilan bagi para pekerja yang menjadi korban di fasilitas tersebut.

Ia menilai serangan-serangan tersebut juga membawa pesan pencegahan agar pelabuhan Yaman tidak kembali menjadi sasaran, dan mengatakan bahwa Riyadh tidak lagi mampu melindungi pelabuhan-pelabuhannya.

Ia menambahkan bahwa jika perlawanan pasukan Yaman berlanjut dan tekanan terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi semakin meningkat, Riyadh akan menghadapi tekanan yang kian besar dan, menurutnya, akan terdorong kembali berunding dengan Sana’a serta menerima tuntutan pihak Yaman.

Dalam konteks perkembangan di pesisir barat, al-Yousfi menggambarkan penguasaan wilayah yang luas di Provinsi Taiz sebagai pencapaian strategis.

Ia mengatakan bahwa perkembangan tersebut telah menggagalkan sebuah rencana yang menurutnya bertujuan menghubungkan kota Dhubab dengan Djibouti demi kepentingan Israel dan untuk menguasai selat tersebut.

Al-Yousfi menghubungkan upaya menguasai selat-selat perairan dengan strategi yang ia sebut sebagai “Timur Tengah Baru”, “Kesepakatan Abad Ini”, dan “Israel Raya”.

Ia mengatakan bahwa mendorong Arab Saudi dan pihak-pihak domestik tertentu untuk menguasai Bab al-Mandab merupakan bagian dari upaya melayani rencana tersebut.

Al-Yousfi menegaskan bahwa kemajuan Sana’a dalam konteks ini telah menggagalkan bagian penting dari rencana tersebut.

Menurutnya, pengamanan Bab al-Mandab memerlukan penguasaan atas wilayah-wilayah lain di Provinsi Taiz, kelanjutan pemutusan Jalan Hijat al-Abd terhadap pasukan yang berafiliasi dengan lawan Sana’a, serta penguasaan kota Al-Turbah.

Ia memperkirakan bahwa penguasaan wilayah-wilayah tersebut akan menyebabkan jatuhnya wilayah lain secara bertahap dan meningkatkan keamanan Bab al-Mandab.

“Serangan terhadap Bandara Sana’a merupakan Kesalahan Strategis yang Fatal”

Brigadir Nidal Zahawi, Direktur Pusat Studi Antrostrategis, juga memuji pencapaian angkatan bersenjata Yaman dan Ansarullah pada tingkat taktis, regional, dan strategis sejak awal perkembangan tersebut.

Ia menyebut serangan Arab Saudi terhadap Bandara Sana’a sebagai sebuah “kesalahan strategis yang fatal.”

Zahawi mengaitkan hal tersebut dengan situasi kawasan saat ini, konflik dengan Republik Islam Iran, tidak adanya negara yang menurutnya siap memberikan dukungan penuh kepada Arab Saudi, serta kecenderungan Amerika Serikat untuk mempertahankan situasi konflik tanpa mampu terlibat secara langsung.

Ia menilai penguasaan Yaman atas Bab al-Mandab memberikan kedalaman ofensif yang lebih besar kepada angkatan bersenjata Yaman.

Menurut Zahawi, pengaruh Yaman sebelumnya juga telah terlihat melalui Hudaydah, namun pada tahap sekarang pengaruh tersebut menjadi lebih dalam.

Ia mengatakan: “Yaman hari ini tidak memiliki apa pun lagi untuk kehilangan dalam pertempuran ini, sementara Arab Saudi memiliki banyak hal yang dapat kehilangan.”

Zahawi menyinggung bahwa Riyadh memiliki kapasitas besar pada tingkat perdagangan dan strategi internasional, terutama di sektor minyak dan perdagangan energi.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan internasional terhadap minyak dan bahan bakar fosil masih tinggi. Karena itu, penghentian atau pengurangan ekspor minyak merupakan persoalan strategis, dan menurutnya angkatan bersenjata Yaman memiliki pengaruh penting dalam aspek tersebut.

Zahawi menyebut pelabuhan-pelabuhan Saudi sebagai salah satu indikator keberhasilan kebijakan “blokade dibalas blokade”.

Menurutnya, berkurangnya aktivitas ekspor dan impor melalui pelabuhan Jeddah, Yanbu, dan pelabuhan Saudi lainnya merupakan tanda keberhasilan operasi militer Yaman.

Zahawi memperingatkan bahwa Arab Saudi masih mengandalkan sejumlah skenario untuk mengubah situasi di dalam Yaman. Salah satunya, menurut dia, adalah upaya memecah Yaman dan mengembalikannya ke kondisi sebelum penyatuan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi arti penting Yaman dan posisi geografisnya dalam geopolitik global, terutama dalam kaitannya dengan rantai pasokan.

Ia menambahkan bahwa skenario lainnya adalah melanjutkan operasi taktis di dalam wilayah Yaman melalui pasukan yang berafiliasi dengan Arab Saudi dan pihak lainnya.

Zahawi berpendapat bahwa penguatan keberhasilan militer Yaman bergantung pada pergerakan angkatan bersenjata Yaman dan Ansarullah menuju Ma’rib, Bendungan Ma’rib, dan Shabwah, serta pemutusan rantai pasokan pasukan yang berafiliasi dengan Arab Saudi melalui Al-Wadi’ah dan Al-Abr.

Ia menyimpulkan bahwa penguasaan Al-Abr akan menutup jalur kemampuan militer Saudi dan, menurutnya, akan membuat posisi Yaman dalam perundingan dengan Arab Saudi menjadi “lebih berhasil, lebih kuat, dan lebih efektif.”