Pesawat Netanyahu Mendarat di Bandara Militer

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tiba untuk berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan mendarat di sebuah bandara militer di New Jersey.

Netanyahu tidak mendarat di Bandara JFK New York karena adanya persoalan koordinasi dengan pejabat Amerika Serikat serta kekhawatiran bahwa Zohran Mamdani, Wali Kota New York, akan memerintahkan pesawat “Wing of Zion” segera meninggalkan bandara dan tidak menunggu di sana sampai Netanyahu kembali.

Dalam langkah yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya, Netanyahu hanya akan berada di New York selama beberapa jam, tidak akan menginap di kota tersebut, dan akan kembali ke wilayah pendudukan pada sore hari.

Sumber-sumber yang mengetahui rincian perkara tersebut memperkirakan keputusan itu diambil karena adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan digelarnya demonstrasi.

Menurut laporan, upaya Netanyahu untuk bertemu dengan Donald Trump juga tidak berhasil. Ia disebut akan meninggalkan Amerika Serikat tanpa bertemu dengan Presiden AS tersebut.