Delapan Pelaut AS di Kapal Induk Abraham Lincoln Dilaporkan Melakukan Percobaan Bunuh Diri saat Operasi Tempur terhadap Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dengan mengutip CNN, Hung Cao, pejabat yang memimpin Departemen Angkatan Laut Amerika Serikat, menyatakan bahwa delapan pelaut Angkatan Laut AS yang bertugas dalam kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln melakukan percobaan bunuh diri selama sebuah misi yang juga mencakup operasi tempur terhadap Iran.

Menurut pejabat Amerika tersebut, angka itu mencakup personel yang bertugas di kapal induk, satuan udara, kapal-kapal pengawal, serta unit-unit lain yang tergabung dalam kelompok tempur Abraham Lincoln.

Berdasarkan laporan tersebut, tidak ada satu pun dari delapan pelaut itu yang meninggal dunia akibat percobaan bunuh diri tersebut.

Laporan itu juga menyebut bahwa misi tersebut melibatkan sekitar 6.000 hingga 7.000 personel militer dan membuat kapal induk Abraham Lincoln berada di laut selama lebih dari enam bulan.