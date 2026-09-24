Perang Yaman Melawan Pendudukan Saudi, Bukan Melawan Masyarakat Selatan dan Timur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Qahtabi Faraji, Gubernur Al-Mahrah, dalam pernyataannya kembali menyerukan kepada seluruh masyarakat di provinsi tersebut serta wilayah selatan dan timur Yaman agar berhati-hati terhadap apa yang ia sebut sebagai konspirasi asing yang bertujuan mempermainkan kedaulatan dan kemerdekaan Yaman serta menjarah kekayaan nasional negara itu.

Ia menegaskan bahwa pertempuran yang saat ini dihadapi angkatan bersenjata dan rakyat Yaman merupakan perang yang menentukan melawan pendudukan Saudi dan pihak-pihak yang menjadi instrumennya. Menurutnya, perang tersebut sama sekali tidak ditujukan terhadap masyarakat di provinsi-provinsi selatan dan timur.

Faraji meyakinkan masyarakat di wilayah selatan dan timur bahwa perjuangan pembebasan dan kemerdekaan yang dilakukan angkatan bersenjata tidak menjadikan mereka sebagai sasaran. Ia mengatakan bahwa perjuangan itu bertujuan membebaskan negara dari ketergantungan dan dominasi Saudi yang, menurutnya, telah dipaksakan kepada Yaman selama beberapa dekade.

Ia menegaskan bahwa menjaga kedaulatan nasional dan menghadapi pendudukan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Yaman, baik yang berada di wilayah utara, selatan, timur maupun barat negara tersebut.

Gubernur Al-Mahrah mengatakan bahwa, menurutnya, pihak Saudi menggunakan masyarakat Al-Mahrah serta penduduk wilayah selatan dan timur sebagai “bahan bakar” dalam perang-perang yang ia sebut telah mengalami kegagalan.

Ia menyatakan bahwa rencana keluarga kerajaan Saudi di Yaman hanya melayani kepentingan kekuatan-kekuatan besar dan tujuan-tujuan yang disebutnya mencurigakan. Menurutnya, berbagai fakta di lapangan menunjukkan hal tersebut.

Faraji juga mengatakan bahwa terus menggantungkan harapan kepada pendudukan Saudi dan pihak-pihak yang menjadi instrumennya hanya akan menambah penderitaan masyarakat Yaman di seluruh wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Ia menegaskan bahwa mengandalkan kekuatan-kekuatan asing telah terbukti gagal.

Menurut Faraji, mempertahankan kedaulatan negara bergantung pada penyatuan berbagai upaya dan menempatkan kepentingan nasional di atas pertimbangan lainnya.

Gubernur Al-Mahrah juga menyerukan kepada para ulama, tokoh suku, dan tokoh masyarakat di provinsi tersebut agar menjalankan peran nasional dan keagamaan mereka dengan memberikan kesadaran kepada generasi muda mengenai bahaya, menurutnya, terseret ke dalam kelompok-kelompok yang berpihak kepada Saudi dan dikirim ke medan-medan pertempuran yang disebutnya telah gagal.

Ia juga meminta mereka untuk melindungi masyarakat dari berbagai rencana yang, menurutnya, menargetkan negara, kedaulatan, keamanan, dan stabilitas Yaman, serta berupaya merusak tatanan sosial dan menghancurkan capaian-capaian nasional.