Perdana Menteri Spanyol: Netanyahu terus melakukan pembantaian massal di Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Jazeera, Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, pada pertemuan ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan: Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri (rezim) Israel, terus melakukan pembantaian massal di Gaza.

Sanchez menambahkan: Saya datang untuk membela prinsip dan cita-cita yang menginspirasi pendirian organisasi ini.

Ia mengatakan: Prinsip dan cita-cita Perserikatan Bangsa-Bangsa diabaikan oleh berbagai pemerintah yang hadir di sini, atau upaya dilakukan untuk melemahkan prinsip-prinsip ini.

Perdana Menteri Spanyol melanjutkan: Perdamaian, stabilitas dan peluang yang setara diserang oleh arus politik dan pemerintah yang ingin mengembalikan kita ke masa lalu yang gelap.

Sanchez juga menekankan perlunya reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia mengatakan: Ada pemerintah dan arus politik yang menganggap PBB dan lembaga multilateral tidak berguna.

Perdana Menteri Spanyol menambahkan: Posisi arus-arus ini bertentangan dengan arah sejarah dan berdiri di atas tiga pilar yang salah, yaitu egoisme, kebodohan dan kekejaman.

Sanchez pada akhirnya mengatakan: Saya telah menyaksikan bahwa kekuatan-kekuatan ini memulai perang ilegal dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang tidak bersalah.