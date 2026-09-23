Baghai: mereka yang diam terhadap kejahatan Minab adalah mitranya

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dengan menerbitkan postingan di salah satu jaringan sosial, menulis: hari ini adalah pertama Mehr; hari pembukaan sekolah di Iran. Ini adalah wajah-wajah tak berdosa anak-anak Minab yang tewas dalam serangan biadab Amerika dengan rudal Tomahawk pada 28 Februari. Mereka seharusnya berada di sini hari ini; dengan mata cerah dan wajah gembira, mereka akan merayakan awal tahun ajaran baru. Tetapi sekarang tubuh mereka yang tercabik-cabik terkubur di bawah tanah.

Dia menambahkan: pemerintah yang presidennya dari mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengejek menantang hukum internasional, bertanggung jawab atas kejahatan perang yang tidak dapat dimaafkan ini. Semua mereka yang diam terhadap kejahatan ini dan berpaling dari mengutuknya juga merupakan mitra dalam tanggung jawab ini.

Baghai menyatakan: rakyat Iran akan selamanya mengingat wajah-wajah indah dan seperti malaikat ini; dan tidak akan pernah memaafkan pembunuh mereka.