Penggagalan operasi teroris dinas intelijen Arab Saudi di Sanaa

Menurut laporan kantor berita ABNA, Hizam al-Assad, anggota terkemuka biro politik gerakan Ansarullah Yaman, dengan mempublikasikan sebuah postingan mengumumkan bahwa pasukan keamanan berhasil menggagalkan operasi teroris rezim Saudi melalui sepeda motor yang dipasangi bom dan elemen bom bunuh diri terhadap beberapa pasar dan masjid di Sanaa.

Ia menambahkan bahwa operasi ini digagalkan tanpa meninggalkan kerusakan atau korban jiwa, dan pelaku yang terlibat di dalamnya, yang semuanya terkait dengan dinas intelijen Arab Saudi, ditangkap.

Al-Assad menyatakan: "Operasi teroris ini mengingatkan pada operasi teroris terhadap masjid-masjid di Sanaa dan Saada pada Maret 2015 oleh elemen bom bunuh diri Saudi saat penyelenggaraan shalat Jumat. Dinas intelijen Arab Saudi sebelumnya juga pada tahun 2014 menargetkan Lapangan Tahrir Sanaa, dan pada tahun 2013, 12 elemen bom bunuh diri Saudi menyerang Rumah Sakit Al-Ardi Sanaa."

Ia menegaskan: "Penggunaan kembali alat-alat teroris ini oleh rezim Saudi menunjukkan watak Daesh dan Takfiri rezim ini serta kekalahan di hadapan kehendak rakyat Yaman."