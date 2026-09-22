Vance: Kami ingin mencegah pembangunan kembali program nuklir Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, "JD Vance", Wakil Presiden Amerika Serikat, dalam wawancara dengan Newsmax menekankan bahwa Washington berupaya agar Iran tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun kembali program nuklirnya.

Pernyataan Vance muncul pada saat pengetahuan pengayaan dan teknologi nuklir yang diperoleh di Iran tidak dapat "dihancurkan" dan bahkan setelah kerusakan pada fasilitas, kemungkinan membangun kembali kapasitas teknis tetap ada.

Serangan militer mungkin merusak infrastruktur nuklir Iran atau menunda aktivitas untuk sementara, tetapi pengetahuan dan keahlian teknis yang terakumulasi di bidang ini tidak dihancurkan oleh pemboman.