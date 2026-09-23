Posisi Washington tentang proses penarikan militer Amerika dari Irak

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Shafaq News, Departemen Luar Negeri Amerika mengambil posisi tentang proses penarikan pasukan Amerika dari Irak.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan: Washington maju sesuai jadwal yang disepakati dengan Bagdad untuk mengakhiri operasi militer pasukan koalisi di Irak dan fokus pada penyelesaian penarikan pasukannya hingga 30 September, bersamaan dengan berakhirnya operasi «Tekad Teguh» yang diumumkan.

Dia menambahkan: transisi ini menunjukkan peningkatan kemampuan pasukan keamanan Irak, termasuk pasukan Peshmerga, dan menandai fase baru dalam hubungan kedua negara.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika juga mengulangi dukungan Washington terhadap upaya Ali Faleh al-Zaidi, perdana menteri Irak untuk menerapkan kedaulatan negara ini, mencegah serangan di dalam Irak atau dari wilayahnya dan menciptakan kemitraan yang menjamin kepentingan kedua negara.