Lapid: Israel menghadapi krisis diplomatik yang serius

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Anadolu, Yair Lapid, pemimpin oposisi rezim Zionis, Rabu mengumumkan bahwa rezim ini menyusul meningkatnya kritik internasional terhadap eskalasi kekerasan para penjajah di Tepi Barat yang dijajah, menghadapi «krisis diplomatik yang serius».

Lapid dalam pesan di jaringan sosial X sebagai reaksi terhadap pernyataan Emmanuel Macron, presiden Prancis tentang situasi Tepi Barat yang dijajah, membuat pernyataan ini.

Macron Selasa dalam pidatonya di awal sesi kedelapan puluh satu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, mengkritik eskalasi kekerasan penjajah Israel di Tepi Barat yang dijajah.

Dia mengatakan tindakan para penjajah «merampas hak sah rakyat Palestina untuk hidup».

Presiden Prancis juga mengatakan upaya untuk menegakkan perdamaian di Jalur Gaza «tidak berhasil membuka jalur kemanusiaan apa pun» dan menggambarkan situasi yang ada sebagai «aib bagi semua orang».

Lapid dalam kritik terhadap Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis mengatakan: «Tugas perdana menteri bukan menyebarkan konten di jaringan sosial, melainkan mengubah kenyataan.»

Dia menambahkan: kita terlibat dalam krisis diplomatik serius yang saat ini mengancam keamanan Israel. Apa yang telah dilakukan sejauh ini telah gagal dan ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal.

Lapid melanjutkan: pada akhirnya apa yang kita dapatkan? Hanya lebih banyak propaganda pemilu.