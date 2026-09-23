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Sanaa: jika Amerika campur tangan untuk mendukung Arab Saudi, kami akan menyerang kepentingannya

23 September 2026 - 21:49
Kode berita: 1869287
Source: ABNA
Sanaa: jika Amerika campur tangan untuk mendukung Arab Saudi, kami akan menyerang kepentingannya

Seorang penasihat militer tentara dan pejuang Yaman mengatakan kepada kantor berita AFP: jika Amerika campur tangan untuk mendukung Arab Saudi, kami akan menyerang kepentingannya di kawasan.

Menurut laporan kantor berita Abna, seorang penasihat militer tentara dan pejuang Yaman hari ini Rabu mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa jika Washington campur tangan untuk mendukung Arab Saudi dalam konflik di Yaman atau mencoba membuka Selat Bab al-Mandab, kelompok ini akan menyerang kepentingan Amerika di Asia Barat.

Abed Mohammad al-Thawr, penasihat militer Yaman dalam hal ini mengatakan: jika Amerika berani melakukan intervensi militer dengan armadanya atau mencoba mengambil kendali Bab al-Mandab, tindakan ini bagi mereka dan siapa pun lainnya adalah garis merah.

Penasihat militer Yaman ini menegaskan: kami akan berperang tentang hal ini.

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