Operasi anti-Zionis di Beit Aour dan reaksi Hamas

Menurut laporan kantor berita Abna, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) sore ini Rabu dalam sebuah pernyataan sebagai reaksi terhadap operasi anti-Zionis di Ramallah mengumumkan bahwa operasi «heroik» malam ini terhadap sekelompok tentara Zionis di dekat pos pemeriksaan Beit Aour, di sebelah barat Ramallah, yang menurut mereka dilakukan oleh salah satu orang Palestina, adalah jawaban alami terhadap tindakan para pemukim dan pemimpin penjajah, serta serangan berulang mereka ke Masjid Al-Aqsa dan penodaan tempat-tempat suci Islam.

Dalam pernyataan ini ditekankan: kejahatan para penjajah dan milisi pemukim dan pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak rakyat dan tanah Palestina di Tepi Barat yang dijajah tidak akan membawa hasil bagi mereka selain kegagalan dan pukulan lebih lanjut.

Selanjutnya Hamas menekankan bahwa orang-orang Palestina dan pemuda yang memprotes di Tepi Barat dan Yerusalem yang dijajah harus mengintensifkan perlawanan dalam segala bentuk dan sarananya dalam menghadapi para penjajah dan pemukim di seluruh tanah yang dijajah.

Sebelumnya, media rezim Zionis melaporkan operasi anti-Zionis dengan kendaraan di jalan nomor 443 di Tepi Barat. Kanal keempat rezim Zionis melaporkan cedera parah salah satu Zionis, dan beberapa sumber mengumumkan jumlah korban luka yang lebih banyak. Pelaku operasi ini menjadi sasaran tembakan para penjajah.

Menyusul insiden ini, sejumlah besar tentara dikirim ke lokasi pos pemeriksaan tempat operasi dilakukan. Media Ibrani mengakui bahwa orang yang menjadi sasaran operasi tabrak di Tepi Barat dan cedera parah adalah tentara Zionis.