Hitung Mundur Menuju Pertempuran Penentu Berikutnya; dari Solidaritas Yaman dan Irak hingga Siaga Penuh Poros Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – sejak dimulainya apa yang disebut dalam artikel ini sebagai “Perang Ramadan”, poros perlawanan disebut secara spontan masuk dalam konfrontasi sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan dalam rangka membela apa yang digambarkan sebagai “Ummul Qura dunia Islam”.

Artikel tersebut menyebut mulai dari Hizbullah Lebanon, yang selama lebih dari dua tahun menghadapi serangan harian Israel, hingga kelompok-kelompok perlawanan Irak yang, meskipun berada di bawah tekanan politik domestik serta apa yang disebut sebagai upaya Amerika mempertahankan dominasinya di Irak, tetap menyatakan dukungan dalam membela Republik Islam Iran.

Sementara itu, poros perlawanan Yaman, meskipun telah menyatakan solidaritas terhadap Iran, disebut belum terlibat langsung dalam perang dengan Amerika Serikat. Namun, melalui perencanaan untuk mematahkan blokade Saudi, pihak Yaman dinilai meningkatkan tekanan terhadap Amerika dan sekutu-sekutu Barat maupun Arabnya melalui Selat strategis Bab al-Mandab.

Menurut para pengamat yang dikutip artikel tersebut, beberapa bulan mendatang kawasan mungkin akan menyaksikan pertempuran yang menentukan dan berdampak lintas kawasan. Karena itu, kedua pihak disebut tengah melakukan berbagai persiapan dan perencanaan.

“Mungkin percikan pertempuran ini dimulai pada akhir September, ketika tenggat berakhirnya misi koalisi internasional di Irak tiba...”

Pemerintah Irak, di bawah tekanan politik Amerika Serikat menurut artikel ini, memasukkan rencana monopoli senjata di tangan negara—atau secara sederhana, pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan—ke dalam agenda yang berkaitan dengan berakhirnya misi koalisi internasional di Irak.

Serangan terhadap jalur pipa minyak Timur–Barat Arab Saudi pada 11 September 2026 terjadi sekitar tiga pekan sebelum tenggat 30 September. Bertepatan waktunya kedua peristiwa tersebut disebut telah menambah ketegangan keamanan di Irak menjelang sebuah tenggat politik yang dinilai penting.

Sejumlah pengamat isu Amerika dan kawasan secara terbuka menyatakan bahwa serangan Saudi dan Amerika terhadap Hashd al-Shaabi, meskipun dikaitkan dengan tuduhan serangan drone terhadap Arab Saudi, “tidak terlepas dari tenggat tiga bulan penyerahan senjata”.

Arab Saudi juga menuduh kelompok perlawanan Irak berada di balik serangan terhadap jalur pipa minyak Timur–Barat Saudi.

Namun, Perlawanan Islam Irak menanggapi tuduhan Saudi dengan sebuah pernyataan: “Kami kembali menegaskan sikap tetap perlawanan Irak dalam mendukung rakyat Yaman yang tertindas dan terkepung, yang selama lebih dari satu dekade berada di bawah blokade rezim Saudi. Kami juga memperingatkan agar tidak terjebak dalam rencana jahat Zionis–Amerika yang berusaha menyeret Irak ke dalam krisis yang hanya menguntungkan musuh-musuh negara ini.”

Menurut pernyataan tersebut, tujuan utama tuduhan itu adalah “mengalihkan opini publik” dan “menutupi kegagalan berulang pasukan Saudi dalam menghadapi Yaman.”

Hassan al-Abadi: Musuh Berusaha Menyeret Irak ke dalam Konflik

Dr. Hassan al-Abadi, perwakilan Kataib Sayyid al-Shuhada di Iran, dalam menanggapi perkembangan terbaru dan tuduhan Arab Saudi terhadap perlawanan Irak mengatakan: “Musuh ingin menyeret Irak ke dalam konflik, di mana Perlawanan Islam dituduh melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya.”

Ia melanjutkan bahwa jika perlawanan ingin menyerang suatu negara, maka pihaknya tidak takut kepada negara mana pun, betapapun kuatnya negara tersebut.

Menurutnya, Amerika dan Israel berusaha mendukung kelompok-kelompok kecil di sejumlah negara untuk memperbesar konflik dan perselisihan.

Tuduhan Saudi terhadap Perlawanan Irak Disebut Bertujuan Merusak Citra Perlawanan di Mata Umat Islam

Al-Abadi menyatakan bahwa pihak lawan memproduksi senjata yang mirip dengan senjata yang digunakan kelompok-kelompok poros perlawanan dan kemudian, menurut klaimnya, menggunakan senjata tersebut dalam aksi teror untuk mencemarkan nama perlawanan.

Ia mengatakan pihak lawan kemudian memanfaatkan serangan semacam itu dan tuduhan di media untuk merusak kredibilitas perlawanan di mata masyarakat Muslim.

Al-Abadi menegaskan: “Kami di Perlawanan Islam, Kataib Sayyid al-Shuhada, jika melakukan tindakan jihad apa pun terhadap musuh, kami akan secara langsung mengambil tanggung jawab atas tindakan tersebut dan tidak takut kepada siapa pun selain Allah. Namun, kami tidak menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakan seperti ini.”

Dalam beberapa hari terakhir, di tengah situasi kawasan serta perang antara Iran dan Amerika di satu sisi, dan upaya kelompok perlawanan Yaman untuk mematahkan apa yang mereka sebut sebagai blokade Saudi selama 12 tahun di sisi lain, artikel tersebut menyebut adanya peningkatan pernyataan solidaritas di antara berbagai kelompok poros perlawanan.

“Bersiaplah untuk Pertempuran Penentu”

Setelah kelompok perlawanan Irak menyampaikan ucapan selamat kepada pihak Yaman atas apa yang mereka gambarkan sebagai keberhasilan berulang dalam memberikan pukulan kuat terhadap pihak Saudi, Hamid Asim, salah seorang tokoh senior Ansarullah, menyampaikan pesan kepada para pejuang Irak: “Bersiaplah untuk pertempuran yang menentukan.”

Ia mengatakan: “Terkait pandangan kami terhadap pihak Irak dan perlawanan Irak, khususnya pasukan Hashd al-Shaabi dan Gerakan Nujaba Irak, kami mengatakan kepada mereka: semoga Allah memberkahi upaya dan serangan kalian. Perkuat tekad dan kemauan kalian, dan bersiaplah untuk pertempuran penentu antara kita dan musuh Zionis, musuh Amerika, serta para kaki tangan mereka.”

Asim menegaskan bahwa pihaknya memandang pertempuran tersebut sebagai pertempuran penentu, pertempuran yang kuat, serta babak baru yang akan membedakan pihaknya dari apa yang disebut sebagai musuh-musuh umat.

Ia membandingkan pertempuran tersebut dengan Perang Badar dan mengatakan: “Sebagaimana Perang Badar merupakan pertempuran pertama yang membedakan dua kubu, pertempuran ini juga akan menjadi pertempuran yang membedakan antara kita dan musuh tersebut.”

Ia juga memuji masyarakat Irak sebagai masyarakat yang besar dan berani, serta mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan umat mereka.

Karena itu, menurutnya, seruan agar mereka menguatkan tekad, meneguhkan kemauan, dan menyiapkan senjata disampaikan karena pertempuran mendatang dipandang sebagai pertempuran yang menentukan.

Catatan: istilah seperti “serangan brutal”, “musuh Zionis”, “kaki tangan”, “blokade zalim”, “pertempuran penentu”, serta klaim mengenai motif Amerika dan Saudi merupakan framing artikel ABNA dan pernyataan narasumber yang dikutip, bukan kesimpulan independen dari terjemahan ini.