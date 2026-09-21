Demonstrasi Warga Bahrain Mengecam Penahanan dan Pengadilan Ulama Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Warga Bahrain pada malam sebelumnya kembali menggelar demonstrasi di kawasan al-Diraz, dekat Manama, untuk memprotes berlanjutnya penahanan dan proses pengadilan terhadap sejumlah ulama Syiah.

Para demonstran meneriakkan berbagai slogan yang mengecam apa yang mereka sebut sebagai penahanan berkelanjutan dan proses pengadilan yang tidak adil terhadap ulama Syiah, serta menyampaikan protes terhadap kelanjutan persidangan tersebut.

Baru-baru ini, Pulau Sitra juga menjadi lokasi demonstrasi warga yang mengecam proses pengadilan terhadap para ulama Syiah.

Terkait hal tersebut, situs Mir’at al-Bahrain baru-baru ini melaporkan bahwa proses pengadilan terhadap puluhan ulama Syiah masih terus berlangsung.

Menurut laporan tersebut, sidang terakhir digelar pada 19 Agustus (28 Mordad) dan berlangsung selama 13 jam.

Dalam persidangan itu, para hakim berada di satu ruangan, sementara para terdakwa ditempatkan di ruangan lain. Para saksi juga memberikan kesaksian melalui sambungan video.

Menurut laporan yang dikutip, salah seorang saksi bahkan menutupi wajahnya karena khawatir identitasnya diketahui. Mir’at al-Bahrain menyebut bahwa saksi tersebut kemudian menyampaikan sejumlah tuduhan yang mereka nilai tidak berdasar dan palsu.