Eropa pada kuartal keempat akan menghadapi kekurangan bahan bakar jet

Menurut kantor berita Abna mengutip Reuters, Eropa pada kuartal keempat tahun ini akan menghadapi defisit bahan bakar jet; sementara perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus mengganggu pasokan global bahan bakar ini.

Menurut lembaga konsultan «Energy Aspects», Eropa dalam periode ini akan menghadapi defisit harian 510 ribu barel.

Kekurangan ini terjadi dalam kondisi di mana Korea Selatan telah meningkatkan ekspor bahan bakar jetnya ke Eropa. Berdasarkan data perusahaan informasi komoditas «Kpler», impor bahan bakar jet Eropa dari Korea Selatan pada bulan September hingga saat ini telah mencapai 129 ribu barel per hari, tingkat tertinggi sejak Oktober 2022.

Perang juga telah mengganggu hampir setengah dari impor bahan bakar jet Eropa.