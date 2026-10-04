Qashqavi: Isi perundingan New York tidak berbeda dengan Islamabad

Menurut koresponden Abna, Hassan Qashqavi, juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri parlemen, di sela-sela upacara pemakaman saudara perempuan menteri luar negeri, kepada wartawan mengenai keadaan terakhir perundingan menyatakan: Apa yang terjadi di New York adalah kelanjutan dari pembahasan yang sama yang diajukan di Islamabad, dan dalam isi tidak ada perubahan yang dihasilkan.

Ia menambahkan: «Kami berpendapat bahwa tujuh syarat itu harus dilaksanakan dan disepakati agar setelah itu, mengenai masalah Selat Hormuz tercipta keterbukaan.»

Qashqavi dengan menyebut perbedaan perundingan Islamabad dan New York mengatakan: Perbedaan utama antara kedua pertemuan ini, yang di New York diajukan melalui Qatar sebagai mediator dan dalam bentuk tidak langsung, hanya terletak pada pemadatan waktu dan bukan perbedaan dalam posisi atau isi perundingan.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional parlemen melanjutkan: Sekarang pihak Amerika harus mengambil keputusan mengenai masalah ini. Menurut saya, baik masalah Selat Hormuz maupun syarat-syarat yang diajukan berada pada tahap setelah perundingan.

Ia mengenai masalah Selat Hormuz juga mengatakan: Perundingan mengenai Selat Hormuz antara Iran dan Oman untuk lintasan sementara dan koridornya jelas, dan undang-undang parlemen juga jelas; oleh karena itu masalah ini sekarang berada di ranah pengambilan keputusan para pejabat Amerika.

Qashqavi selanjutnya dengan menyebut perkembangan politik internal Amerika menyatakan: Tampaknya orang Amerika menghadapi perbedaan internal dan juga berada di ambang pemilihan.

Pada akhirnya ia menekankan: «Dari segi masalah isi, tidak ada ambiguitas yang memerlukan perundingan baru, dan pengambilan keputusan dalam hal ini menjadi tanggung jawab pihak Amerika.»