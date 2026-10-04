Jenderal Mohebbi: Perang Amerika dengan Iran atau dengan rakyat Amerika?

Menurut kantor berita Abna, Jenderal Hossein Mohebbi, juru bicara Garda Revolusi Islam, dalam reaksi terhadap berita masalah ekonomi rakyat Amerika setelah serangan negara ini terhadap bangsa Iran, dengan menerbitkan posting di salah satu media sosial menulis: Apa arti biaya yang sangat besar untuk mengirim kelompok baru ke medan perang, bersamaan dengan lonjakan harga di Amerika dan pengambilan baru dari cadangan minyak negara ini?!

Ia selanjutnya dengan mengajukan pertanyaan menambahkan: Perang dengan Iran atau dengan rakyat Amerika?