Borujerdi: Kebijakan negara tidak berubah; kami tidak akan mundur dari posisi kami

Menurut laporan kantor berita Abna, Alaeddin Borujerdi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri parlemen, dalam pertemuan dengan wartawan dengan menekankan kelanjutan kebijakan Republik Islam, menyatakan: Kebijakan Republik Islam akan berlanjut dengan kokoh dan teguh dan tidak berubah.

Mengenai pernyataan terbaru Donald Trump, presiden Amerika Serikat, ia mengatakan: Pembicaraan ini bukanlah masalah baru, dan kami sudah terbiasa dengan pernyataan ini dan apa yang kami anggap sebagai penyimpangan dalam retorika presiden Amerika Serikat; oleh karena itu menurut saya tidak ada alasan untuk khawatir.

Borujerdi menambahkan: Orang Amerika sampai mereka menyelenggarakan pemilihan mereka, pada dasarnya tidak akan masuk ke dalam suasana militer dan operasi yang tajam, tetapi jika peristiwa seperti itu juga terjadi, angkatan bersenjata dan rakyat Iran sepenuhnya siap.

Anggota Komisi Keamanan Nasional parlemen mengenai proposal terbaru Amerika Serikat untuk negosiasi juga mengatakan: Proposal terbaru Amerika Serikat telah disampaikan melalui Qatar, dan sore ini kami akan mengadakan pertemuan dengan menteri luar negeri untuk memeriksa rincian proposal ini.

Ia melanjutkan: Kami akan melanjutkan jalan dengan keteguhan dan tidak akan mundur dari posisi kami.

Borujerdi mengenai Selat Hormuz juga menyatakan: Selat Hormuz berada di bawah kendali Republik Islam Iran, dan kebijakan Republik Islam dalam hal ini akan berlanjut dengan keteguhan. "Kami adalah pemenang perang ini."