Guterres: Dewan Keamanan lumpuh

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Jazeera, António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari ini Senin dalam pidatonya menyatakan: kita menghadapi perpecahan geopolitik yang dalam yang telah melumpuhkan Dewan Keamanan.

Sekretaris Jenderal PBB kemudian melanjutkan: kekuatan besar sendiri terlibat dalam perang yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan hukum internasional. Situasi ini menciptakan suasana impunitas di mana kekuatan menengah membayangkan mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan.

António Guterres, dengan merujuk secara tidak langsung pada agresi ilegal Amerika Serikat terhadap wilayah Iran, menambahkan: alasan untuk ini adalah bahwa tidak ada konsekuensi yang akan menimpa mereka dan perang semakin meningkat dan semakin kompleks.