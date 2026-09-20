3 alasan kekalahan Arab Saudi dalam perang Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip Al-Maalomah, aktivis politik Irak Adnan al-Tamimi menegaskan bahwa Arab Saudi, meskipun memiliki kekuatan militer yang dimilikinya, tidak mampu mewujudkan tujuan yang diinginkannya di Yaman.

Ia menambahkan: ini sementara ia tidak segan melakukan kejahatan apa pun dalam menargetkan warga sipil dan serangan udara serta artileri terhadap Yaman dengan dukungan tentara bayaran internal.

Al-Tamimi menegaskan: kenyataannya adalah Arab Saudi kalah dalam pertempuran dengan Yaman karena tiga alasan; pertama perlawanan penuh orang Yaman dan iman mereka pada legitimasi tujuan mereka, kedua ketergantungan orang Yaman pada produksi dalam negeri di bidang industri militer dan pertahanan dan ketiga inisiatif dan kreativitas mereka di medan perang.

Ia menambahkan: dukungan rakyat terhadap gerakan Ansarallah Yaman adalah salah satu faktor penentu terpenting dalam perang yang menyebabkan kekuatan pasukan ini berlipat ganda untuk melanjutkan jalan. Arab Saudi merasa berada dalam situasi sulit dan dengan bantuan dari negara-negara Arab dan non-Arab berusaha keluar dari perang ini, tetapi semua tahu bahwa masuk ke perang dengan Yaman berarti pertempuran yang kalah.