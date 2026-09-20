Mayor Jenderal Rezaei: Amerika tidak punya jalan lain selain menerima syarat-syarat Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menulis di akunnya di salah satu media sosial: 7 syarat Iran untuk memulai negosiasi apa pun telah diberitahukan kepada pemerintah Amerika. Pesan Teheran jelas dan tidak ambigu; jika Washington ingin keluar dari kesulitan yang diciptakannya sendiri dan tidak terjerumus lebih jauh ke dalamnya, tidak ada jalan lain selain menerima hak dan syarat-syarat Iran.