Forbes: Trump Meraup US$2,7 Miliar Selama Masa Jabatan Kedua sebagai Presiden

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – data statistik menunjukkan bahwa kekayaan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, telah meningkat sekitar 60 persen sejak ia kembali ke Gedung Putih.

Forbes pada Selasa malam melaporkan bahwa sejak dimulainya periode kedua kepresidenannya di Amerika Serikat, Trump telah menambah kekayaannya sebesar US$2,7 miliar.

Dalam laporan tersebut disebutkan: “Diperkirakan bahwa setelah memenangkan pemilu 2024, presiden menjadi lebih kaya sebesar US$2,7 miliar berkat keuntungan dari proyek-proyek mata uang kripto dan transaksi internasional. Berdasarkan estimasi terbaru kami yang diperbarui pada September, kekayaannya kini mencapai US$7 miliar.”

Forbes menjelaskan bahwa belum pernah ada seorang pun dalam sejarah Amerika Serikat yang memperoleh pendapatan sebesar ini dari aktivitas politik.

Majalah tersebut melanjutkan: “Sebagian besar kekayaan bersih presiden ke-47 Amerika Serikat terdiri atas aset mata uang kripto dan aset likuid, yang nilainya mencapai sekitar US$2,4 miliar. Klub-klub golf dan properti rekreasi menambahkan sekitar US$1,8 miliar lagi terhadap kekayaannya.”

Forbes memperkirakan nilai investasi Trump di sektor properti dan real estat mencapai US$1,1 miliar. Selain itu, sekitar US$1 miliar berasal dari nilai Trump Media & Technology Group, perusahaan induk dari jejaring sosial Truth Social.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa merek pribadi Trump, melalui berbagai perjanjian lisensi, memberikan tambahan nilai sekitar US$700 juta.