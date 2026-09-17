Fidan: Israel adalah ancaman terbesar bagi stabilitas Suriah

Menurut kantor berita ABNA, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, pada hari Rabu mengatakan Israel saat ini merupakan “ancaman terbesar” bagi stabilitas Suriah, karena menurutnya, Israel menganggap negara-negara tetangga yang kuat dan stabil sebagai ancaman bagi dirinya sendiri.

Fidan dalam wawancara dengan wartawan selama kunjungannya ke Damaskus dan setelah pertemuannya dengan al-Julani mengatakan: ancaman yang saat ini memiliki kapasitas terbesar untuk mengacaukan stabilitas Suriah adalah Israel.

Ia menambahkan bahwa masalah-masalah lain terkait Suriah selama dua tahun terakhir bergerak ke arah yang positif, tetapi Israel tidak tertarik pada negara-negara tetangganya menjadi kuat dan stabil dan menganggap situasi seperti itu sebagai ancaman terhadap dirinya sendiri.

Fidan mengatakan: karena definisi yang diberikan Israel terhadap ancaman ini, ia melakukan tindakan yang mengacaukan stabilitas terhadap negara-negara ini.

Kantor berita “Yeni Şafak” melaporkan bahwa pertemuan Menteri Luar Negeri Turki dengan al-Julani berlangsung sekitar dua jam.