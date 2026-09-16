Menurut kantor berita Abna, mengutip jaringan Al-Mayadeen, juru bicara Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) mengumumkan bahwa komandan komando ini di Jerman menjadi tuan rumah pertemuan dengan dihadiri sejumlah komandan tinggi militer.

Berdasarkan laporan media Amerika, pertemuan ini diadakan dengan dihadiri oleh kepala staf angkatan darat Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yordania, Mesir, dan rezim Zionis.

Perlu dicatat bahwa «Brad Cooper», komandan CENTCOM, pada 14 September bertemu dan berbicara dengan Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, tentang perkembangan kawasan; pertemuan ini berlangsung bersamaan dengan kemajuan besar tentara Yaman.