Pengakuan Amerika Serikat atas Pencegahan Kehadiran Mohammad Eslami di Wina

Menurut laporan kantor berita ABNA, perwakilan Amerika Serikat dalam pidatonya pada konferensi umum ketujuh puluh Badan Tenaga Atom Internasional mengakui pencegahan kehadiran Mohammad Eslami, wakil presiden dan kepala Organisasi Tenaga Atom Iran, di Wina.

Ia mengklaim: Amerika Serikat menolak permintaan pengecualian, dan sesuai dengan peraturan Komite Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, penolakan ini menyebabkan ditolaknya permintaan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara kami fokus pada pencarian solusi diplomatik untuk tantangan yang timbul dari program nuklir Iran, kami tidak dapat menyetujui perjalanan seorang pejabat yang dikenai sanksi PBB ke konferensi umum Badan Tenaga Atom Internasional; terlebih lagi dalam kondisi tidak adanya kerja sama yang berarti dari pihak Iran dalam pelaksanaan kewajiban pengamanan nuklir.

Perwakilan Amerika Serikat juga dalam klaim yang tidak berdasar mengatakan: partisipasi orang seperti itu dalam pertemuan ini hanya akan memungkinkan Iran, tanpa memberikan kerja sama yang wajar, menggunakan kesempatan ini untuk memajukan tujuannya; tindakan yang akan melemahkan kredibilitas Badan Tenaga Atom Internasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas verifikasi program nuklir Iran dan secara langsung mengancam kepentingan keamanan Amerika Serikat dan mitra regionalnya. Sementara selama masa jabatan pejabat ini, kegiatan-kegiatan telah dilakukan di Iran yang tidak sesuai dengan program nuklir yang murni damai, dan justru inilah salah satu alasan dimasukkannya namanya dalam daftar sanksi PBB.

Sementara itu, sebelumnya Reza Najafi, duta besar dan perwakilan tetap Iran di Wina, juga dalam pertemuan yang sama menilai pencegahan kehadiran Eslami sebagai pelanggaran hak-hak Iran dan kewajiban negara tuan rumah, dan menuntut tindakan korektif segera dari Austria serta jaminan tidak terulangnya kejadian serupa.