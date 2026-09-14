Bencana yang ditimpakan rezim Zionis terhadap pertanian Gaza

Menurut laporan kantor berita Mehr mengutip Al-Quds Al-Arabi, Baha al-Agha, direktur kebijakan dan perencanaan Kementerian Pertanian Palestina, mengumumkan bahwa perang genosida terhadap Jalur Gaza hampir sepenuhnya menghancurkan sektor pertanian wilayah ini dan 87,6 persen lahan pertanian mengalami kerusakan total.

Al-Agha mengatakan: Saat ini hanya 4 persen dari total lahan pertanian Jalur Gaza yang dapat digunakan untuk akses aman dan penanaman, dan kerusakan selain lahan juga mencakup tanah, sumur air, jaringan irigasi, dan saluran air.

Ia menambahkan sektor peternakan dan perikanan juga mengalami kerusakan antara 85 hingga 90 persen dan lebih dari 70 persen lahan pertanian kini berada di belakang «garis kuning»; wilayah yang berada di bawah kendali rezim Zionis.

Menurut pejabat Palestina ini, rezim Zionis sekaligus memberlakukan pembatasan ketat terhadap masuknya sarana produksi pertanian dan tidak mengizinkan masuknya pupuk, benih, bibit, dan pestisida pertanian.

Al-Agha dengan mengutip laporan baru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa «FAO» mengatakan hanya sekitar 3 persen lahan pertanian terbuka, dengan luas sekitar 4.480 dunam, yang kini dapat diakses dengan aman.

Juga hanya 2.240 dunam rumah kaca pertanian, setara sekitar 16 persen dari total rumah kaca Gaza, yang dapat diakses.