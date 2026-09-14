Riyadh meminta bantuan rezim Zionis untuk menghadapi orang Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis «Israel Hayom» melaporkan bahwa Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, meminta bantuan dari sejumlah negara di kawasan untuk menghadapi pasukan bersenjata Yaman. Surat kabar ini menunjukkan bahwa Riyadh melalui Komando Pusat pasukan Amerika di kawasan (CENTCOM), mengirimkan permintaan tidak langsung dengan isi yang sama ke Tel Aviv.

Surat kabar ini, mengutip sumber diplomatik kawasan, mengumumkan bahwa permintaan Arab Saudi mencakup penerimaan bantuan intelijen dan dukungan lainnya dengan tujuan mencegah penutupan Selat Bab al-Mandab oleh orang Yaman.

Berdasarkan laporan ini, Riyadh sebelumnya meminta bantuan dari Washington untuk menghadapi pasukan bersenjata Yaman dan mencegah kemajuan mereka di wilayah Bab al-Mandab; namun Donald Trump, presiden Amerika Serikat, tidak menanggapi permintaan intervensi militer langsung, dan hal ini menyebabkan Arab Saudi mencari opsi lain di kawasan.

Berdasarkan laporan surat kabar ini, Riyadh dalam kondisi kekhawatiran serius tentang rute ekspor minyak, ketegangan di Selat Hormuz dan ancaman terhadap pelayaran di Bab al-Mandab, secara langsung meminta bantuan dari negara-negara Teluk Persia dan Mesir.

Surat kabar Zionis ini menambahkan bahwa Arab Saudi berada dalam «jalan buntu»; karena tiga rute utama ekspor minyak negara ini terancam secara bersamaan: Selat Hormuz di timur, Bab al-Mandab di selatan dan jalur darat menuju Laut Merah.

Laporan Zionis ini menambahkan bahwa pergerakan negara-negara Teluk menuju Teheran adalah dalam rangka mencari solusi untuk menghilangkan tekanan yang ada dan «bukan berarti pendekatan politik dengan Iran».