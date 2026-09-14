Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip TASS, «Mikhail Ulyanov» perwakilan tetap Rusia di organisasi internasional di Wina, menganggap pembatalan visa «Mohammad Eslami» wakil presiden dan kepala Organisasi Energi Atom Iran oleh Austria sebagai pelanggaran kewajiban negara ini terhadap Badan Tenaga Atom Internasional dan juga menyebut upaya Inggris, Prancis dan Jerman untuk mengaktifkan mekanisme kembalinya sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran sebagai tidak memiliki validitas hukum.

Ulyanov selama pertemuan ketujuh puluh konferensi umum Badan Tenaga Atom Internasional, mengkritik keras keputusan otoritas Austria untuk membatalkan visa «Mohammad Eslami» untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini.

Ulyanov mengatakan negara-negara Barat telah melancarkan kampanye «ketidakaturan visa» untuk menyelesaikan perhitungan dengan negara-negara yang tidak mereka terima.

Perwakilan tetap Rusia di Wina menegaskan bahwa Austria dengan tindakan ini telah secara nyata melanggar kewajibannya dalam perjanjian terkait penempatan markas Badan Tenaga Atom Internasional dan otoritas negara ini tidak memiliki dasar nyata untuk mencegah masuknya kepala Organisasi Energi Atom Iran.

Ia dalam bagian lain pidatonya, menganggap upaya Inggris, Prancis dan Jerman untuk mengaktifkan mekanisme kembalinya otomatis sanksi sebelumnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran dari sudut pandang hukum sebagai «tidak valid».

Ulyanov dengan merujuk pada resolusi 2231 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa ketentuan resolusi ini telah berakhir pada 18 Oktober 2025 dan oleh karena itu upaya negara-negara Eropa untuk mengaktifkan mekanisme kembalinya sanksi tidak memiliki dasar hukum.