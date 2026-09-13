Manan Raisi: Iran adalah negara yang tidak dapat dikepung

Menurut laporan koresponden ABNA, Mohammad Manan Raisi pada Minggu sore dalam upacara penghormatan kepada para pekerja penyediaan dan distribusi bahan pangan publik di aula Imam Javad (as) kantor gubernur, menyebut tekanan yang diberikan pada meja lapisan tertindas sebagai realitas pahit yang disebabkan oleh pengepungan menyeluruh musuh, dan menyatakan: meskipun sanksi yang tidak adil telah menciptakan berbagai kesulitan hidup, para produsen dengan menjalankan tanggung jawab sosial mereka hadir di lapangan dan tidak membiarkan penghidupan rakyat terputus.

Ia menyebut kebuntuan saat ini di front kekuatan arogan Barat dan Zionis sebagai tanda pertolongan Tuhan dan mencatat: pengalaman pertempuran ini menunjukkan bahwa konspirasi militer dan ekonomi musuh telah berbalik melawan dirinya sendiri dan cakrawala penuh harapan akan keterbukaan dan kemenangan telah muncul di hadapan bangsa Iran yang gigih.

Raisi dengan mengingat posisi strategis Republik Islam dalam persamaan global menekankan: pertemuan karakteristik geopolitik yang unik, kekayaan cadangan tanah, struktur demografi yang sangat termotivasi dan budaya perlawanan telah menjadikan Iran sebagai negara yang tidak dapat diisolasi dan tidak dapat ditaklukkan.

Ia menilai menghindari perhitungan yang salah dan mengenal aset lokal sebagai hal yang vital dan melanjutkan: negara kita berada di antara peringkat teratas kekayaan alam dunia dan penggabungan kemampuan ini dengan kehendak iman rakyat telah membawa kekuatan untuk bertahan menghadapi kesulitan yang paling berat.