Reaksi penasihat presiden UEA terhadap pertemuan Pezeshkian dengan bin Zayed

Menurut laporan kantor berita ABNA, Anwar Gargash, penasihat presiden UEA, di akunnya di X bereaksi terhadap pertemuan Khalid bin Mohammed bin Zayed, putra mahkota Abu Dhabi, dengan Massoud Pezeshkian, presiden Iran, di sela-sela KTT BRICS.

Gargash menulis: pertemuan Khalid bin Mohammed bin Zayed dengan Massoud Pezeshkian, presiden Iran, di sela-sela KTT dalam kerangka pertemuannya dengan para pemimpin negara peserta, mencerminkan pendekatan UEA yang berdasarkan dua pilar — pencegahan dan diplomasi. Karena tidak ada satu pun yang akan efektif tanpa yang lain.

Ia melanjutkan: pencegahan memperkuat kredibilitas diplomasi, dan diplomasi akan berhasil ketika dimulai dari posisi kesetaraan dan kekuatan untuk pada akhirnya membentuk jalan terbaik untuk mencapai keamanan regional yang stabil dan berkelanjutan.

Gargash menambahkan: perlu dicatat bahwa presiden Pezeshkian selama krisis saat ini telah mengambil posisi dan pernyataan yang seimbang dan rasional. Posisi yang pada tahap sensitif ini tidak dapat diabaikan.

Perlu disebutkan bahwa Massoud Pezeshkian, presiden Iran, selama kehadirannya di KTT para pemimpin BRICS bertemu dan berbicara dengan Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi.