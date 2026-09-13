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Putin: Hubungan ekonomi anggota BRICS dibangun jauh dari sanksi

13 September 2026 - 21:19
Kode berita: 1865216
Source: ABNA
Putin: Hubungan ekonomi anggota BRICS dibangun jauh dari sanksi

Presiden Rusia merujuk pada hubungan ekonomi negara-negara anggota BRICS jauh dari sanksi dan juga volume perdagangan di antara mereka.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RT, Vladimir Putin, presiden Rusia, selama pertemuan BRICS Plus di India menekankan bahwa volume perdagangan antara negara-negara kelompok ini secara praktis telah mencapai 1,2 triliun dolar. Negara-negara anggota terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk pembangunan inklusif.

Ia menambahkan: negara-negara anggota BRICS dapat membangun hubungan ekonomi mereka jauh dari sanksi.

Putin menegaskan: BRICS dianggap sebagai kekuatan pendorong dalam proses memperkuat dunia multipolar di tingkat hubungan internasional dan negara-negara anggota berpartisipasi aktif dalam pembentukan dunia multipolar dan lebih adil ini.

Ia menyatakan: perhatian global terhadap aktivitas BRICS meningkat. Kelompok ini memiliki motor aktif ekonomi global sebesar 49 persen dan potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan.

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