Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RT, Vladimir Putin, presiden Rusia, selama pertemuan BRICS Plus di India menekankan bahwa volume perdagangan antara negara-negara kelompok ini secara praktis telah mencapai 1,2 triliun dolar. Negara-negara anggota terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk pembangunan inklusif.

Ia menambahkan: negara-negara anggota BRICS dapat membangun hubungan ekonomi mereka jauh dari sanksi.

Putin menegaskan: BRICS dianggap sebagai kekuatan pendorong dalam proses memperkuat dunia multipolar di tingkat hubungan internasional dan negara-negara anggota berpartisipasi aktif dalam pembentukan dunia multipolar dan lebih adil ini.

Ia menyatakan: perhatian global terhadap aktivitas BRICS meningkat. Kelompok ini memiliki motor aktif ekonomi global sebesar 49 persen dan potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan.