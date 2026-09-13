Menurut laporan ABNA, Financial Times dalam laporannya mengklaim bahwa sebuah kelompok bersenjata yang berbasis di Yaman utara yang kemungkinan besar terkait dengan Ansarullah Yaman menggunakan kecerdasan buatan «Claude» dari perusahaan «Anthropic» untuk mengembangkan sistem pemanduan dan pengendalian rudal dan roket.

Berdasarkan laporan intelijen perusahaan Anthropic, kelompok ini bekerja pada tiga program persenjataan: roket terpandu dengan komputer penerbangan pada tingkat perangkat keras telepon seluler, rudal balistik multi-tahap dengan jangkauan target lebih dari 2000 kilometer dan serangkaian rudal dengan nama «AR2000» yang salah satu variannya memiliki kemampuan terbang hipersonik.

Anggota kelompok ini menggunakan alat pemrograman «Claude Code» secara praktis sebagai pengganti sebagian insinyur perangkat lunak. Mereka menggunakan alat ini untuk menulis perangkat lunak pemanduan, navigasi dan pengendalian, menghubungkan sistem autopilot ke komputer penerbangan, mengatur parameter pengendalian, mensimulasikan penerbangan dan menganalisis hasil pengujian.

Orang-orang ini menggunakan beberapa instance kecerdasan buatan Claude secara bersamaan dan untuk masing-masing menetapkan tugas terpisah; misalnya, satu instance menulis kode, instance lain melakukan penelitian dan instance ketiga memeriksa kode yang dihasilkan.

Anthropic mengumumkan bahwa sistem keamanan perusahaan ini memblokir banyak permintaan terkait pengembangan persenjataan, tetapi kelompok ini dengan menyembunyikan esensi proyek dan membagi aktivitasnya di antara beberapa sesi, mampu menghindari sebagian pembatasan.

Kelompok ini akhirnya menguji satu roket terpandu di Yaman, tetapi pengujian tampaknya gagal. Anggota kelompok hanya beberapa jam kemudian kembali merujuk ke Claude untuk menyelidiki penyebab kegagalan dan memperbaiki perangkat lunak terkait. Namun, Anthropic mengatakan tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kelompok ini berhasil memproduksi sistem persenjataan yang operasional.

Anthropic mengumumkan bahwa kelompok Yaman sebelum pemblokiran akun, telah membuat serangkaian alat simulasi offline yang tidak bergantung pada Claude atau perangkat lunak lain untuk melanjutkan aktivitas.