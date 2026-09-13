Trump: Perang dengan Iran akan berakhir sebelum pemilu atau setelahnya!

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, Donald Trump, presiden Amerika, hari ini Minggu dalam upaya membenarkan sebagian masalah ekonomi yang tercipta di negara ini akibat konsekuensi agresi mahal Trump terhadap Iran, dengan klaim konyol menyatakan: Iran ingin mencapai kesepakatan dengan harga berapa pun, tetapi saya tidak akan menandatangani kesepakatan yang tidak sempurna!

Presiden Amerika yang menjelang pemilu paruh waktu Kongres negara ini menganggap kekalahan rekan-rekan separtainya dari Partai Republik sebagai hal yang pasti, berusaha membenarkan sebagian kekalahan pemerintah negaranya meskipun mengeluarkan biaya puluhan miliar dolar dalam agresi terhadap Teheran dengan cara berikut: perang dengan Iran akan berakhir sebelum pemilu paruh waktu atau segera setelahnya!

Ia tanpa menyebut sifat damai program nuklir Teheran mengklaim: Iran tidak akan mendapatkan senjata nuklir; kami tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi!

Donald Trump kemudian melanjutkan: presiden Zelensky harus menghentikan serangan terhadap fasilitas bahan bakar diesel di Rusia. ... China dalam beberapa tahun terakhir telah memperlakukan kami dengan sangat adil. Di bidang kecerdasan buatan kami lebih maju dari China. ... Pemilu Venezuela hanya dapat diadakan jika mereka siap untuk itu.

Trump di bagian lain pidatonya menanggapi pertanyaan wartawan bahwa «apa pendapat Anda tentang pertemuan negara-negara Teluk Persia dan Iran?», mengatakan: saya tidak peduli. Itu tergantung pada mereka sendiri.