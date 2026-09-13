Senator AS: Trump Membakar Pemerintahan Amerika, Lalu Menyalahkan Pemerintah Itu Sendiri

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Elizabeth Warren, senator Partai Demokrat Amerika Serikat, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Donald Trump dan menuduh Presiden AS itu tengah merusak struktur pemerintahan Amerika.

Warren dalam sebuah unggahan di akun pribadinya di media sosial X menulis, “Trump sedang membongkar pemerintahan, lalu menunjuk puing-puingnya dan berkata: ‘Lihat, pemerintah tidak bekerja.’”

Senator Demokrat itu kemudian mengibaratkan pendekatan Trump seperti “membakar sebuah rumah lalu menyalahkan rumah itu sendiri.”

Ia menambahkan, “Kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja dari tindakan ini.”

Pernyataan Warren disampaikan di tengah posisinya sebagai salah satu pengkritik keras kebijakan pemerintahan Trump. Dalam beberapa bulan terakhir, ia berulang kali mengkritik kebijakan ekonomi serta kinerja pemerintahan Partai Republik.

Sebelumnya, dalam kritiknya terhadap kebijakan ekonomi Trump, Warren juga menentang kenaikan tarif dan memperingatkan tentang dampak kebijakan pemerintah AS terhadap biaya hidup masyarakat Amerika.

Senator Demokrat tersebut juga termasuk pengkritik kebijakan luar negeri Trump, termasuk pendekatan pemerintahannya terhadap perang dan perkembangan di kawasan Asia Barat.