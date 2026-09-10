Perdana Menteri Islandia: Peta Trump tidak berarti

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Anadolu, Perdana Menteri Islandia dalam reaksi terhadap publikasi peta oleh Donald Trump yang menunjukkan Islandia dan beberapa negara lain di bawah bendera Amerika, menyebutnya «menghina» dan «omong kosong». Pemerintah Islandia sebelumnya juga telah memanggil duta besar Amerika untuk protes resmi.

Kristrún Frostadóttir, Perdana Menteri Islandia mengatakan: Dari sudut pandang saya, implikasi dari apa yang kita lihat adalah omong kosong.

Ia menambahkan: Tidak ada yang lucu atau normal tentang lelucon tentang kedaulatan negara.

Trump telah mempublikasikan di jaringan sosial Truth Social sebuah peta yang menunjukkan Amerika Serikat, Kanada, Greenland, Islandia, Meksiko, Amerika Tengah dan negara-negara Karibia dengan warna bendera Amerika dan menamai seluruh wilayah ini «Amerika Serikat».

Frostadóttir mengatakan duta besar Amerika dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Islandia untuk membuat sepenuhnya jelas bahwa dari sudut pandang kami, tindakan ini sama sekali tidak dapat diterima.

Menteri Luar Negeri Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir juga menekankan dukungan negaranya terhadap Greenland dan rakyatnya dan mengatakan Reykjavik akan terus berdiri di samping rakyat Greenland.

Ia pada saat yang sama mengatakan Islandia ingin mempertahankan kerja sama dengan Amerika dalam bidang seperti perdagangan dan pertahanan. Perdana Menteri Islandia juga menekankan bahwa hubungan langsung kedua negara sejauh ini tidak menghadapi masalah serius, tetapi postingan Trump tidak boleh dianggap remeh.