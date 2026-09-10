Azizi menyerukan kepada militer Amerika: Sebelum terlambat, kembalilah ke negara kalian

Menurut laporan kantor berita Abna, Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional Dewan Permusyawaratan Islam, dengan mempublikasikan postingan di salah satu jaringan sosial, menulis: Para pemenang angkatan laut sekali lagi menunjukkan kepada kalian bahwa di sini adalah Teluk Persia selamanya, dan Iran mengelolanya sebagai pemenang.

Ia melanjutkan, menyerukan kepada militer tentara teroris Amerika, menambahkan: Larilah sebelum terlambat untuk menyelamatkan sisa peralatan dan personel kalian, kembalilah ke tanah kalian sendiri, setidaknya agar kalian dapat mempertahankan perbatasan kalian sendiri.