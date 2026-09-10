Mokhber: Trump setelah menangkap drone Amerika akan memahami dengan kekuatan apa ia berhadapan

Menurut laporan kantor berita Abna, penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi, dengan mempublikasikan postingan di salah satu jaringan sosial, menulis: Pada awal dekade sembilan puluhan Iran menguasai RQ-170 dan kurang dari satu dekade kemudian menjadi kekuatan utama di bidang drone dunia.

Ia menambahkan: Kini drone Amerika dapat menjadi peluang untuk lompatan baru dalam sistem otonom. Sebaiknya Trump sebelum memecat jenderal-jenderal berpengalaman Pentagon bertanya kepada mereka dengan siapa ia berhadapan.