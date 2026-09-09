Minyak di Ambang 100 Dolar Setelah Respons Tegas Iran terhadap Agresi Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, harga minyak pada perdagangan awal naik satu dolar dan kontrak berjangka minyak mentah Brent tercatat pada harga 99,49 dolar per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate juga mencapai di atas 94 dolar.

Kenaikan harga ini terjadi setelah respons tegas Korps Pengawal Revolusi Islam terhadap agresi militer teroris AS di Teluk Persia. Tren ini menyebabkan harga minyak mentah Brent naik 25% dibandingkan awal Agustus.

Pagi ini, Hubungan Masyarakat Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan bahwa kapal perusak tempur DDG-119 dan DDG-53 yang membawa rudal jelajah dan sistem Aegis telah diserang.