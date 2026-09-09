Menurut laporan kantor berita ABNA, Letnan Jenderal Abdollahi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, mengunggah sebuah postingan di salah satu jejaring sosial dan menyatakan: "Tentara AS yang agresif telah memberi peringatan evakuasi kepada kapal tanker Iran untuk menyerang mereka, oleh karena itu saya nyatakan bahwa setiap serangan terhadap kapal tanker Iran akan direspons dengan penargetan pangkalan-pangkalan AS di kawasan ini oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran."
Kami akan merespons setiap serangan terhadap kapal tanker Iran dengan menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika
9 September 2026 - 10:25
Kode berita: 1863448
Source: ABNA
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa setiap serangan terhadap kapal tanker Iran akan mengakibatkan pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut menjadi sasaran.
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