Kami akan merespons setiap serangan terhadap kapal tanker Iran dengan menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Letnan Jenderal Abdollahi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, mengunggah sebuah postingan di salah satu jejaring sosial dan menyatakan: "Tentara AS yang agresif telah memberi peringatan evakuasi kepada kapal tanker Iran untuk menyerang mereka, oleh karena itu saya nyatakan bahwa setiap serangan terhadap kapal tanker Iran akan direspons dengan penargetan pangkalan-pangkalan AS di kawasan ini oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran."