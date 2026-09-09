2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar menjadi sasaran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: 2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar yang berniat melintasi zona terlarang dan tidak aman di Selat Hormuz, telah menjadi sasaran.
9 September 2026 - 10:26
Kode berita: 1863450
Source: ABNA
Hubungan Masyarakat Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: 2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar yang berniat melintasi zona terlarang dan tidak aman di Selat Hormuz, telah menjadi sasaran.
Komentar Anda