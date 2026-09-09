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2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar menjadi sasaran

9 September 2026 - 10:26
Kode berita: 1863450
Source: ABNA
2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar menjadi sasaran

Hubungan Masyarakat Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: 2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar yang berniat melintasi zona terlarang dan tidak aman di Selat Hormuz, telah menjadi sasaran.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: 2 kapal Amerika, 8 kapal tanker, dan 10 kapal pelanggar yang berniat melintasi zona terlarang dan tidak aman di Selat Hormuz, telah menjadi sasaran.

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