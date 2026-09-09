Ghalibaf mengejek Amerika atas pencapaian terbaru angkatan bersenjata negara kita!

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua Majelis Syura Islam, pada Selasa malam mengunggah sebuah postingan di salah satu jejaring sosial, dan dalam gambarnya ia menulis dengan ironi bahwa robot bawah air cerdas (UUV) tercanggih milik AS telah disergap dan diamankan oleh angkatan laut IRGC.
9 September 2026 - 10:26
Kode berita: 1863451
Source: ABNA
Ketua Majelis Syura Islam, dengan mengunggah sebuah gambar, menulis dengan sindiran bahwa robot bawah air cerdas (UUV) paling canggih milik Amerika Serikat telah dikejutkan dan ditangkap oleh angkatan laut IRGC.
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