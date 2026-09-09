IRGC: Penangkapan satu kendaraan bawah air pintar musuh di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, angkatan laut IRGC dalam sebuah pernyataan mengumumkan:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Rakyat Iran yang terkasih;

Dengan karunia khusus Allah Yang Maha Kuasa, para pejuang angkatan laut IRGC pada dini hari ini dalam sebuah operasi intelijen dan taktis yang kompleks berhasil menjebak salah satu kapal selam pintar dan tanpa awak paling modern dari militer teroris AS di pintu masuk Selat Hormuz.

Kendaraan bawah air pintar ini memiliki teknologi terbaru di bidang kendaraan bawah air di dunia, yang diserahkan kepada armada militer teroris AS pada tahun 2025 M.

Perlu dicatat bahwa kapal selam ini kini telah ditangkap sebagai rampasan perang, dan dalam beberapa jam mendatang gambar-gambarnya akan dipublikasikan.