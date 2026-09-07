Media Korea: Seoul Terjepit di Antara Peringatan Iran dan Tekanan AS

Dilansir oleh kantor berita Abna mengutip JoongAng Ilbo, Korea Selatan berada dalam posisi yang sangat sulit, karena Iran telah menyatakan bahwa jika Seoul mengirimkan pasukan, tindakan itu akan dianggap sebagai keberpihakan Korea kepada Amerika Serikat, sementara Washington masih belum menentukan apakah partisipasi semacam itu akan cukup untuk memuaskan Donald Trump, Presiden AS, yang sebelumnya juga tidak puas dengan kinerja Korea.

Berdasarkan pemberitaan media ini, seorang pejabat tinggi Iran pada hari Jumat memperingatkan bahwa setiap campur tangan Korea Selatan dalam konflik Selat Hormuz akan dianggap sebagai keterlibatan dalam perang.

JoongAng Ilbo melaporkan, masalahnya adalah bahwa AS tidak menunjukkan tanda-tanda jelas tentang sambutan terhadap rencana militer Korea Selatan, terutama mengenai apakah pengiriman tim pencarian dan penyelamatan akan cukup.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang kajian pemerintah Korea Selatan untuk mengirimkan peralatan dan pasukan non-tempur, termasuk kapal pendukung logistik, pesawat patroli maritim P-8A, dan personel penjinakan bahan peledak, seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengembalikan jawaban mengenai setiap kemungkinan pengerahan ke Seoul.