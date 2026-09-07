Irak Temukan Amunisi Peninggalan ISIS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Pertahanan Irak dalam sebuah pernyataan pada Minggu mengatakan bahwa operasi keamanan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi intelijen yang akurat dan dapat dipercaya.

Satu unit pasukan militer bersama tim zeni kemudian melakukan operasi keamanan di kawasan Al-Jabriyah. Dalam operasi tersebut, pasukan Irak berhasil menemukan sejumlah amunisi perang yang ditinggalkan anggota ISIS.

Barang-barang yang ditemukan meliputi satu bom rakitan berbentuk silinder, dua ranjau antitank, dua detonator, serta satu mortir kaliber 81 milimeter. Kementerian Pertahanan Irak menambahkan bahwa setelah ditemukan, seluruh bahan peledak tersebut kemudian diledakkan dan dimusnahkan di lokasi oleh tim zeni.

Operasi tersebut dilaporkan berakhir dengan aman tanpa menimbulkan insiden maupun korban.