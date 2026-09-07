Kritik yang Semakin Meningkat terhadap Hegseth Pasca Krisis di Pentagon

Dilansir oleh kantor berita Abna, The Guardian dalam sebuah laporan menulis bahwa Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, menyusul eskalasi perang melawan Iran dan meningkatnya perselisihan di Pentagon, menghadapi kritik yang semakin meningkat mengenai manajemen yang tidak efektif dan keputusan-keputusan kontroversial. Para kritikus mengatakan bahwa fokus Hegseth pada isu-isu politik telah mengorbankan kesiapan militer AS.

Berdasarkan laporan ini, perselisihan di puncak Departemen Pertahanan AS menjadi lebih terlihat setelah pengunduran diri Dan Driscoll, Menteri Angkatan Darat. Selain pengunduran diri ini, terungkapnya kasus-kasus penghambatan kenaikan pangkat sejumlah perwira dan perlawanan para komandan senior angkatan darat terhadap perpanjangan misi pasukan AS di Timur Tengah dianggap sebagai tanda meningkatnya jurang pemisah antara Hegseth dan korps militer.

The Guardian menulis bahwa para kritikus juga meragukan strategi AS dalam perang melawan Iran. Kevin Carroll, kolonel angkatan darat pensiunan dan mantan perwira intelijen militer, mengatakan tidak jelas apa tujuan akhir operasi AS, karena tindakan negara ini terhadap Iran tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan Washington.

Di sisi lain, keputusan pemerintah AS untuk melanjutkan penempatan pasukan jangka panjang di Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran tentang terkurasnya kemampuan militer. Beberapa mantan pejabat militer memperingatkan bahwa kelanjutan situasi ini dapat mengurangi kesiapan pasukan AS untuk menghadapi ancaman lain, termasuk di Asia Timur.

The Guardian juga merujuk pada kritik tentang serangan udara AS di Iran dan korban sipil — sebuah isu yang telah meningkatkan tekanan politik pada Hegseth dan Pentagon.

Secara keseluruhan, laporan ini menyajikan gambaran tentang meningkatnya ketidakpuasan di Pentagon, di mana para kritikus percaya bahwa Hegseth lebih terlibat dalam pertimbangan politik dan budaya daripada strategi militer dan kesiapan pasukan, dan hal ini dapat merusak kredibilitas dan kapasitas operasional angkatan darat AS.