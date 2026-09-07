Taliban: Kami Tidak Akan Biarkan Wilayah Afganistan Digunakan Melawan Negara Lain

Dilansir oleh kantor berita Abna, "Hamdullah Fitrat", Wakil Juru Bicara pemerintah sementara Afganistan, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Kabul tidak akan mengizinkan siapa pun menggunakan wilayah negara ini untuk menciptakan ancaman terhadap negara lain.

Dengan menyatakan bahwa seluruh Afganistan berada di bawah kendali pemerintah pusat, ia menambahkan bahwa sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, situasi keamanan di Afganistan telah membaik secara signifikan.

Pakistan adalah salah satu negara yang menuduh Taliban Afganistan ikut campur dalam urusan dalam negerinya.

Islamabad berpendapat bahwa kelompok-kelompok separatis dan aliran-aliran teroris yang memusuhi Pakistan seperti kelompok "Tehrik-e-Taliban Pakistan" berada di bawah dukungan Taliban Afganistan dan telah berlindung di negara tersebut.