Penyerangan terhadap Kandidat Gubernur Demokrat Ohio dalam Acara Pemilu

Dilansir oleh kantor berita Abna mengutip media, seorang pria bersenjata ditangkap dalam sebuah acara pemilu di negara bagian Ohio setelah menerobos ke arah "Amy Acton", kandidat Partai Demokrat untuk gubernur negara bagian tersebut.

Menurut CBS, Jerry Green, Sheriff Kabupaten Mahoning, menyatakan bahwa dalam insiden yang terjadi di lokasi pameran "Canfield", Patrick House, 38 tahun, warga Ohio, saat menerobos ke arah Acton, menjatuhkan beberapa orang termasuk dua orang lanjut usia di kursi roda listrik dan melukai mereka.

Ia menambahkan bahwa pria tersebut bersenjatakan dua senjata api dan satu senjata tajam, tetapi anggota tim keamanan berhasil melumpuhkan dan menangkapnya sebelum petugas polisi tiba.

Wayne Penny Jr., kandidat Partai Demokrat untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Ohio, juga mengatakan bahwa para pengunjuk rasa berkumpul di tenda Partai Demokrat, dan tiba-tiba salah satu dari mereka menerobos dari kerumunan ke arah Acton.

Vivek Ramaswamy, kandidat gubernur Ohio dari Partai Republik, juga menggambarkan insiden ini sebagai "sangat tidak dapat diterima".

Gubernur Ohio, seraya menyatakan rasa syukurnya atas keselamatan Acton, menegaskan bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam acara-acara politik.