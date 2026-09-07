Dilansir oleh kantor berita Abna, Alexander Grushko, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa pernyataan politisi Eropa tentang penyelesaian konflik Ukraina dan dialog dengan Moskow tidak lebih dari omong kosong belaka dan semacam gema media.

Ia mengevaluasi tindakan politisi Eropa terhadap Rusia dan menambahkan: dalam praktiknya, kebijakan Uni Eropa sejalan dengan pendekatan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), dan tujuannya adalah untuk memperpanjang konflik Kiev guna memberikan kekalahan strategis kepada Moskow.

Hubungan Rusia dan Uni Eropa telah memburuk sejak dimulainya perang di Ukraina. Moskow menuduh Brussel berupaya memperpanjang perang dan menggagalkan negosiasi perdamaian.